26 Şub 2022 19:18
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News Code: 84663487
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Uluslararası Tahti Grekoromen Güreş Şampiyonası finali

Ahvaz, İRNA- 42. Uluslararası Grekoromen Güreş Şampiyonası İran'ın şampiyonluğuyla son buldu. Yarışmalarda İran, Ermenistan ve Tunus'tan 137 güreşçi katıldı. Kameraman: Ali Muarrif

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