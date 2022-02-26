Uluslararası Tahti Grekoromen Güreş Şampiyonası finali

Ahvaz, İRNA- 42. Uluslararası Grekoromen Güreş Şampiyonası İran'ın şampiyonluğuyla son buldu. Yarışmalarda İran, Ermenistan ve Tunus'tan 137 güreşçi katıldı. Kameraman: Ali Muarrif
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