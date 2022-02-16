Yasuc'un karlı günleri

Yasuc, İRNA- Kohgiluye ve Boyer Ahmed ilinin merkezi Yasuc'un her mevsimde kendine özgü güzellikleri olsa da kışın karla birlikte bir başka havay bürünüyor. Kameraman: Muhammed Azadi
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