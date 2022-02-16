16 Şub 2022 15:33
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News Code: 84652646
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Yasuc'un karlı günleri

Yasuc, İRNA- Kohgiluye ve Boyer Ahmed ilinin merkezi Yasuc'un her mevsimde kendine özgü güzellikleri olsa da kışın karla birlikte bir başka havay bürünüyor. Kameraman: Muhammed Azadi

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