30 Oca 2022 02:00
Journalist ID: 2391
News Code: 84630879
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Karda offroad

Şehrikürd, İRNA- Çaharmahal ve Bahtiyari ili, dağlık alanda yer alması ve kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle offroad yarışları için elverişli bir yer. Kameraman: Ahmed Riyahi Dehkürdi

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