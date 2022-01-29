Karda offroad

Şehrikürd, İRNA- Çaharmahal ve Bahtiyari ili, dağlık alanda yer alması ve kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle offroad yarışları için elverişli bir yer. Kameraman: Ahmed Riyahi Dehkürdi
İlgili haberler
-
Kirmanşah beyaza büründü
Kirmanşaj, İRNA- Kirmanşah son yılların en yoğun kar yağışlarından birine sahne olmaktadır.…
-
Hemedan'da kar sevinci
Hemedan, İRNA- Son günlerde Hemedan'da kar yağışı, halkı kış oyunları oynamaya ve karın keyfini…
-
Masule'de kar yağışı
Reşt, İRNA- Hazar Denizi kıyısındaki Gilan iline bağlı tarihi Masule Kasabasında kar her yeri…
-
Erdebil Şorabil göletinin kar manzarası
Erdebil, IRNA- Erdebil’de yağan 30 Cm’lik kar sonrası Şorabil göleti kar severler tarafından…
yorumunuz