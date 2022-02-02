Cumhurbaşkanı Reisi ile Bakanlar Kurulu'nun İmam Humeyni Türbesi'ni ziyaret etmesinden görüntüler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki Bakanlar Kurulu, İslam Devrimi'nin 43. yıldönümü arifesinde İmam Humeyni'nin mezarını ziyaret ederek, İslam Cumhuriyeti Kurucu Lideri İmam Humeyni'nin ülkülerine bağlılıklarını yineledi.
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