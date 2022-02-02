İmam Humeyni Türbesinde Fecr on günlerinin başlangıcından kareler

Tahran, İRNA- 1 Şubat 1979, İmam Humeyni'nin 14 yıllık sürgünden sonra İran'a döndüğü ve Tahran'da yaklaşık 3 milyon İranlı tarafından karşılandığı gündür. 1 Şubat 1979 ve e İslam Devrimi'nin 43. Yıldönümü'nün arifesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Kurucusu İmam Humeyni'nin Türbesinde düzenlendi.
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