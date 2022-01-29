30 Oca 2022 02:05
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News Code: 84631142
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15. Uluslararası Turizm Fuarı'nın açılışından görüntüler

Tahran, İRNA- 15. Uluslararası Turizm Fuarı ve 35. Tahran El Sanatları Fuarı 29 Ocak günü Turizm Bakanı İzzetullah Zergami ve diğer yetkililerin katılımıyla Tahran Uluslararası Daimi Fuarlar Merkezi'nde açıldı. Kameraman: Muhamme Babayi

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