15. Uluslararası Turizm Fuarı'nın açılışından görüntüler

Tahran, İRNA- 15. Uluslararası Turizm Fuarı ve 35. Tahran El Sanatları Fuarı 29 Ocak günü Turizm Bakanı İzzetullah Zergami ve diğer yetkililerin katılımıyla Tahran Uluslararası Daimi Fuarlar Merkezi'nde açıldı. Kameraman: Muhamme Babayi
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