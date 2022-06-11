11 Haz 2022 23:05
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News Code: 84784802
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Buyin Zehra'ya özgü Erdak Gülü el sanatı

Kazvin, İRNA- Kazvin iline bağlı Buyin Zehra ilçesinde yer alan Erdak bölgesinde Erdak Gülü olarak bilinen sanat, kadınların el emeğinin ürünüdür. Doğadan esinlenen bu kilim türünde en ince sanat işçiliği işlenmektedir. Fotoğrafçı: Hana Halaç

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