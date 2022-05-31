31 May 2022 20:35
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News Code: 84773955
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Uluslararası İmam Rıza Atletizm Yarışmaları

Meşhed, İRNA- Uluslararası İmam Rıza Atletizm Yarışmaları, 30 Mayıs Pazartesi günü Meşhed İmam Rıza Stadı atletizm pistinde 8 yabancı ülke ve İran'dan 150 sporcunun katılımıyla 22 kategoride düzenlendi. Kameraman: Muhsin Bahşende

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