Meşhed, İRNA- Uluslararası İmam Rıza Atletizm Yarışmaları, 30 Mayıs Pazartesi günü Meşhed İmam Rıza Stadı atletizm pistinde 8 yabancı ülke ve İran'dan 150 sporcunun katılımıyla 22 kategoride düzenlendi. Kameraman: Muhsin Bahşende
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