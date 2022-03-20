İran Atletizm Federasyonu Başkanı ile Dünya Atletizm Federasyonu Başkanı bir araya geldi

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası sırasında Dünya Atletizm Federasyonu Başkanı Sebastian Kou ile bir araya gelen Siyami, çeşitli konuları masaya yatırdı.

Bu toplantıda Siyami, toplantının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, İran atletizminin eksikliklerine ve mevcut koşullarına atıfta bulunarak, madalya dolu bu spor için Dünya Federasyonu'ndan özel yardım ve destek istedi.

İran'ın yerli antrenör yetiştirmek için özellikle kadınlar bölümünde dünya standartlarında eğitmenlerin bulunmasına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Siyami, "Umarım bu en kısa sürede gerçekleşir ve bazı iyi ve tanınmış eğitmenler ülkemize gelir'' diye konuştu.

İran'ın son yıllarda atletizm pistlerinin yapımındaki iyi ve değerli eylemlerine değinen Siyami, "Maalesef özel atletizm ekipmanı tedariğine yönelik sert yaptırımlar nedeniyle, sizden yardım etmenizi istediğimiz sorunlarla karşı karşıyayız. Şu anda, bir fotofiniş cihazı (elektronik zamanlayıcı) ve diğer özel atletik ekipman sağlamaya acil ihtiyacımız var" diye konuştu.

Dünya Atletizm Federasyonu Başkanı kou da İran Spor ve Gençlik Bakanlığı'nın başında ünlü bir atletizm şampiyonunun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Bakan Seccadi ile en kısa sürede görüşmek için gereken takibi yapacağız'' dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish