Mazenderan İlinde Badab Surt Pınarlarında görüntüler

İRNA-Mazanderan-Badab köpüklü, gazlı su, Surt ise etkinin yoğunluğu anlamına gelir. Badab Surt Pınarları 2008 yılında İran'ın ikinci ulusal doğal anıtı olarak tescil edildi. Fotoğrafçı Emir Geyumi
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