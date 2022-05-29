29 May 2022 10:34
Journalist ID: 2394
News Code: 84770550
0 Persons

Mazenderan İlinde Badab Surt Pınarlarında görüntüler

İRNA-Mazanderan-Badab köpüklü, gazlı su, Surt ise etkinin yoğunluğu anlamına gelir. Badab Surt Pınarları 2008 yılında İran'ın ikinci ulusal doğal anıtı olarak tescil edildi. Fotoğrafçı Emir Geyumi

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha