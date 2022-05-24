Tahran, İRNA- Şehit Seyyad Hüdayi'nin cenaze töreni bugün 24 Mayıs Salı günü Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi. Kameramanlar: Ahmed Muini Cem, Meydem Alakamendan
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