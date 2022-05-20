20 May 2022 21:40
Journalist ID: 2391
News Code: 84761045
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4. Uluslararası Tahran Otomotiv Fuarı

Tahran, İRNA- 4. Uluslararası Tahran Otomotiv Fuarı korona salgını nedeniyle 3 yıllık bir aradan sonra Tahran'daki Şehri Aftab Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde düzenlendi. Fuara ülkede otomotiv üretim ve montajını yapan firmalar katıldı. Kameraman: Hasan Şirvani

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