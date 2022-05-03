Paris'ten küçük Danyal'a bir hediye

Meşhed, İRNA- Şiilerin 8. İmamı İmam Rıza'nın mezarının bulunduğu Meşhed kenti, Şii inancına mensup insanların en kutsal şehirlerinin başında geliyor. İRNA'da ''Büyük Küçük Arzular'' adlı bir yazının yayınlanması sonrası Paris'te yaşayan bir İranlı, kelebek hastalığı ile boğuşan Danyal adlı küçük İranlı çocuğun uçakla seyahat etme arzusuna ulaşmasını sağlayarak uçakla Meşhed'e İmam Rıza Türbesi'ni ziyaret etmesini gerçekleştirdi. Kelebek hastalığı nadir görülen deri hastalıklarından biridir. İranlı hastalar ABD yaptırımları nedeniyle artık bu hastalıkla ilgili ilaçlara çok zor ulaşabiliyor.
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