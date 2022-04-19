20 Nis 2022 02:20
Journalist ID: 2391
News Code: 84724485
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29. Kur'an-ı Kerim Sergisinden görüntüler

Tahran, İRNA- 29. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Sergisi 29 Nisan'a kadar Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda kapılarını açık tutacak. Kameraman: Meysel Alakamendan

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