3 Nis 2022 22:01
Journalist ID: 2391
News Code: 84704129
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İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde Kur'an Okuma meclisi

Tahran, İRNA- Ramazan ayının ilk gününde Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin katılımıyla İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde Kur'an Okuma meclisi düzenlendi.

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