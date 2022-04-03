Tahran, İRNA- Ramazan ayının ilk gününde Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin katılımıyla İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde Kur'an Okuma meclisi düzenlendi.
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