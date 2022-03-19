Çabahar Mars Dağları

Çabahar, İRNA- Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan iline bağlı Çabahar kentine 40 kilometre mesafedeki Mars Dağları, görüntüleriyle Mars'ı andırdığı için bu adla isimlendirilmiştir. Bölge yılın her mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor. Kameraman: Adil Bahuda