20 Mar 2022 00:16
Journalist ID: 2391
News Code: 84691032
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Çabahar Mars Dağları

Çabahar, İRNA- Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan iline bağlı Çabahar kentine 40 kilometre mesafedeki Mars Dağları, görüntüleriyle Mars'ı andırdığı için bu adla isimlendirilmiştir. Bölge yılın her mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor. Kameraman: Adil Bahuda

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