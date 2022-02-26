27 Şub 2022 01:04
Journalist ID: 2391
News Code: 84664030
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Simnan'da Tarihi Ahmed Tevekküli Su Deposu

Simnan, İRNA- Simnan ilinde Pehlevi döneminden kalma Ahmed Tevekküli Su Deposu 2002 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne tescil edildi. 1945 yılında yapılan bu su deposunun amacı halka su dağıtmaktı. Kameraman: Abid Mirmasumi

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