Simnan'da Tarihi Ahmed Tevekküli Su Deposu

Simnan, İRNA- Simnan ilinde Pehlevi döneminden kalma Ahmed Tevekküli Su Deposu 2002 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne tescil edildi. 1945 yılında yapılan bu su deposunun amacı halka su dağıtmaktı. Kameraman: Abid Mirmasumi
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