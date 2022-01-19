Simnan, İRNA- 12. yüzyılda inşa edilen Ahuvan Taş Kervansarayı, Simnan ilinin 42 kilometre doğusundaki Ahuvan bölgesinde yer alıyor.
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