19 Oca 2022 14:10
Journalist ID: 2391
News Code: 84619437
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Ahuvan Taş Kervansarayı

Simnan, İRNA- 12. yüzyılda inşa edilen Ahuvan Taş Kervansarayı, Simnan ilinin 42 kilometre doğusundaki Ahuvan bölgesinde yer alıyor.

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