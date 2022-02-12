Şiraz Uluslararası Fecr Badminton Kupası kapanış töreni

Şiraz, İRNA- Şiraz'da düzenlenen Uluslararası Fecr Badminton Kupası kapanış töreni Şiraz'ın Destgayb Stadı'nda düzenlendi. Fotoğrafçı: Şivasadat Attaran
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