31 Oca 2022 15:28
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News Code: 84633370
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Sınırın sıfır noktasındaki hudut kartalları

Tahran,İRNA- Kürdistan ili, kuzey Irak ile 227 kilometrelik bir sınır oluşturan ülkenin sınır illerinden biri. Sınır karakollarındaki sınır muhafızları, sert kış ve dağlık koşullarda ülke sınırlarının güvenliğini cesaretle korumaktadır.

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