Sınırın sıfır noktasındaki hudut kartalları

Tahran,İRNA- Kürdistan ili, kuzey Irak ile 227 kilometrelik bir sınır oluşturan ülkenin sınır illerinden biri. Sınır karakollarındaki sınır muhafızları, sert kış ve dağlık koşullarda ülke sınırlarının güvenliğini cesaretle korumaktadır.