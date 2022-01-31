Sınırın sıfır noktasındaki hudut kartalları

Tahran,İRNA- Kürdistan ili, kuzey Irak ile 227 kilometrelik bir sınır oluşturan ülkenin sınır illerinden biri. Sınır karakollarındaki sınır muhafızları, sert kış ve dağlık koşullarda ülke sınırlarının güvenliğini cesaretle korumaktadır.
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