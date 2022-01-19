Hemedan'da kar sevinci

Hemedan, İRNA- Son günlerde Hemedan'da kar yağışı, halkı kış oyunları oynamaya ve karın keyfini çıkarmaya yönlerdirdi. Kameraman: Cevad Hemedani, Adil Bahuda
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