19 Oca 2022 14:05
Journalist ID: 2391
News Code: 84618992
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Hemedan'da kar sevinci

Hemedan, İRNA- Son günlerde Hemedan'da kar yağışı, halkı kış oyunları oynamaya ve karın keyfini çıkarmaya yönlerdirdi. Kameraman: Cevad Hemedani, Adil Bahuda

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