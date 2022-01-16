16 Oca 2022 12:01
Journalist ID: 2391
News Code: 84614221
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Masule'de kar yağışı

Reşt, İRNA- Hazar Denizi kıyısındaki Gilan iline bağlı tarihi Masule Kasabasında kar her yeri beyaza büründürdü. Kameraman: Ebuzer Hamidi Cirende

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