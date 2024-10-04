Filistin'in "Maa" haber ajansının bildirdiğine göre , Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı duyurusunda "Söz konusu dönemde Siyonist rejimin suçları nedeniyle Gazze'de 96 bin 794 Filistinli yaralandı." diye ekledi.
Bu rapora göre, 364 gündür Siyonist rejim savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam etmesi sonucunda çok sayıda vatandaş şehit olmuş ve yaralanmıştır.
Siyonist rejim ordusu son 24 saatte Filistinli ailelere yönelik 8 katliam gerçekleştirdi. Bu katliamlarda 99 kişi şehit olurken 169 kişi de yaralandı.
Gazze'de şehit sayısı 41 bin 788 kişiye yükseldi
Tahran, İRNA- Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Gazze halkına karşı 364 gün süren savaşı sırasında, bu bölgede yaşayan 41 bin 788 Filistin vatandaşının şehit olduğunu duyurdu.
Filistin'in "Maa" haber ajansının bildirdiğine göre , Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı duyurusunda "Söz konusu dönemde Siyonist rejimin suçları nedeniyle Gazze'de 96 bin 794 Filistinli yaralandı." diye ekledi.
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