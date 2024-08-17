Siyonistlerin yüzde 63’ü ateşkesten yana

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu tarafından yapılan anketlerin sonuçları, işgal altındaki bölgelerdeki Siyonistlerin çoğunun savaştan bıktığını ve Filistin direnişiyle esir değişimi yoluyla Siyonist esirlerin serbest bırakılmasını ve ateşkes sağlanmasını talep ettiğini gösteriyor.

Anketin sonuçlarına göre, işgal altındaki Filistin topraklarında sağcı partilerin yüzde 53'ü, Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki iktidar koalisyonunu oluşturan partilerin destekçilerinin yüzde 44'ü ve muhalefet partilerini destekleyenlerin yüzde 85'i Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasından ve savaşın sona ermesinden yana.

Hamas ile Siyonist rejim arasında, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğuyla, ABD'nin de katılımıyla Gazze'de ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında esir değişimi yapılması yönündeki görüşmeler şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşmadı.

Siyonist rejimin medyası, bu rejimin güvenlik yetkililerinin açıklamalarına dayanarak, müzakereleri ertelemesi ve müzakerelere yeni ön koşullar eklemesi nedeniyle Binyamin Netanyahu’yu bu anlaşmanın uygulanamamasının sebebi olarak görüyor.