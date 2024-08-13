13 Ağu 2024 13:06
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News ID: 85566970
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Siyonist General: Ordunun durumu felaket/Askerler birbirini öldürüyor

13 Ağu 2024 13:06
News ID: 85566970
Siyonist General: Ordunun durumu felaket/Askerler birbirini öldürüyor

Tahran, İRNA- Siyonist bir general Gazze'deki savaşın ordunun durumunu felakete sürüklediğini ve orduda hiç bir disiplin ve düzenin kalmadığını ve askerlerin birbirlerini öldürdüklerini duyurdu.

Şahab haber ajansının aktardığı haberde, İsrail ordusunun askeri şikayet dairesi eski başkanı  Ishak Brik yaptığı açıklamada, bu rejimin ordusunun felaket bir durum yaşadığını ve Gazze'deki savaşta içeriden açılan ateş sonucu en fazla ölüme tanık olunduğunu ifade ederek "Askerlerimiz birbirini öldürüyor, kanun, disiplin ve emir yok." vurgusunda bulundu.

Siyonist ordunun bu emekli generali sözlerinin devamında  "Askerler istediği yere ateş ediyor, bu konuda her hangi bir kural yok, bu savaşla ilgili söylenenlerin hepsi yalan." ifadelerini kullandı. 

Son günlerde Brik, Tel Aviv merkezli Ma'ariv gazetesinde yayınlanan bir makalesinde, iktidardaki kabinenin Gazze savaş cephesinin durumuna ilişkin yanlış raporlarından duyduğu endişeyi dile getirerek işgalci rejim ordusunun iletişim ve medya biriminin Gazze'ye karşı savaşta kazanılan zaferle ilgili Siyonist kitlelere söylediği yalanlara ilişkin "Ordunun raporlarıyla Gazze'deki saha gelişmeleri arasındaki uçurum tehlikeli ve endişe verici." ifadesine yer verdi.

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