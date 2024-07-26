Kenani: Filistinli grupların Pekin'deki son toplantısı değerli ve doğru bir eylemdir

Nasır Kenani, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda “Geçmişte olduğu gibi İran İslam Cumhuriyeti, İsrail'in apartheid rejiminin işgaline karşı Filistin milletinin ülküsünü, Filistinli grupların fikir birliğini, kendi kaderini tayin etme temel hakkının kullanılması, tarihi Filistin topraklarının tamamının özgürlüğünün gerçekleştirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönündeki kolektif hareketlerini destekliyor.” ifadelerine yer verdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24 Temmuz Salı günü, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde "geçici ulusal birlik hükümeti" kurulması konusunda 14 Filistinli grubun imzaladığı anlaşmayı duyurdu.

Wang Yi ayrıca iki günlük toplantının sonunda Hamas'ın ulusal birlik anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

Ortak bildirinin Pekin'de çeşitli Filistinli gruplar tarafından imzalanmasının ardından Wang Yi “En dikkat çekici gelişme, savaştan sonra Gazze'yi yönetecek geçici bir ulusal birlik hükümetinin kurulması konusunda anlaşmaya varılmasıydı.” ifadesine dikkat çekti.