Kenani: Siyonist Rejim'in son durağı yok oluştur

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani :Ayakta kalabilmek için suç işlemekten başka hiçbir şeyi olmayan bir bir rejimin son durağı yokoluştur.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik yaklaşık 10 ay süren vahşi saldırılarında yaklaşık 8600 öğrenci ve 500'den fazla öğretim elemanının şehit edildiğine dikkat çekti. Kenani, “Mültecilerin sığındığı okullar ve eğitim binaları Siyonist rejimin terör ordusunun sahte iddialarla savaş hedefi olmuş durumda.” dedi. Kenani, paylaşımının devamında “Siyonist rejimin Gazze’nin el-Zeytun bölgesindeki "el-Felah Okulu"na düzenlediği saldırı sonucu onlarca kişi şehit düştü. İsrail apartheid rejiminin cani liderleri ve onların batılı destekçileri, bu suç eylemlerinin hiçbirinin sabırlı ve dirençli Filistin halkının karşısındaki yenilgilerini telafi edemeyeceğini bilmelidir.” ifadelerini kullandı.