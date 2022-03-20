21 Mar 2022 02:51
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İran genç futsal takımı Tayland turnuvasında ikinci oldu

İran genç futsal takımı Tayland turnuvasında ikinci oldu

Tahran, İRNA- İran milli genç futsal takımı, Tayland futsal turnuvasında ikinciliği elde etti.

Ali Sanei'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği Millilerimiz final maçında ev sahibi Tayland'la karşı karşıya geldi.

İran genç futsal takımı, final maçında Tayland yetişkin milli takımına karşı oynadığı maçta rakibine 3-0'lık bir skorla yenilerek ikincili oldu.

Futsal Komitesi kararıyla genç ve umut oyunculardan oluşan bir kombinasyonla bu turnuvaya katılan İran milli takımı, Moğolistan, Myanmar ve Umman yetişkin takımlarına karşı oynadığı maçları kazanmıştı.

Ancak iyi performans sergilemesine rağmen ev sahibi Tayland'a karşı sahaya çıktığı final maçında yenilerek ikinci oldu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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