İran genç futsal takımı Tayland turnuvasında ikinci oldu

Ali Sanei'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği Millilerimiz final maçında ev sahibi Tayland'la karşı karşıya geldi.

İran genç futsal takımı, final maçında Tayland yetişkin milli takımına karşı oynadığı maçta rakibine 3-0'lık bir skorla yenilerek ikincili oldu.

Futsal Komitesi kararıyla genç ve umut oyunculardan oluşan bir kombinasyonla bu turnuvaya katılan İran milli takımı, Moğolistan, Myanmar ve Umman yetişkin takımlarına karşı oynadığı maçları kazanmıştı.

Ancak iyi performans sergilemesine rağmen ev sahibi Tayland'a karşı sahaya çıktığı final maçında yenilerek ikinci oldu.

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