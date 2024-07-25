Mirsad Operasyonu- 27 Temmuz 1988

598 sayılı kararın kabul edilmesi ve İran-Irak Savaşı'nın sona ermesinin ardından, Halkın Mücahitleri (Münafıklar) beklenmedik bir şekilde "Ebedi Işık" adlı bir operasyon başlatarak İran İslam Cumhuriyeti rejimini devirmeyi hedefledi. Bu terörist grup, Baas rejimi Irak'ın desteğiyle İran topraklarına girerek hızlı bir şekilde ilerledi ve masum sivillere yönelik savaş suçları ve zalimce katliamlar gerçekleştirdi. Bu hain saldırıya karşılık olarak, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri "Ya Sahib el-Zaman (a.f)" parolasıyla Mersad Operasyonu'nu başlattı. Bu operasyonda, İslam savaşçıları Çaharzabar, Gelaçe yolu ve İslamabad - Pol Dokhtar yolu olmak üzere üç ana eksenden harekete geçerek cesaret ve kahramanlıkla münafıkları sınırların gerisine kadar püskürttü. Bu çatışmada, Halkın Mücahitleri ve Irak ordusundan ortak 20'den fazla tugay, 4800'den fazla ölü ve yaralı vererek ağır bir yenilgiye uğradı. Ayrıca, düşmanın 120'den fazla tankı, 400 zırhlı personel taşıyıcısı ve çok sayıda askeri teçhizatı imha edildi.