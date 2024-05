Lahican çayı

Çay, İranlılar arasında en çok sevilen sıcak içeceklerin başında geliyor. Lahican bahar çayı, aroma ve tat bakımından en iyi İran çayı olup, bahar mevsiminde kendine has aromatik kokusu şehirde her yerden duyulabilmektedir. Lahican, İran çay ekimi ve üretiminin en önemli merkezi olarak kabul ediliyor ve çevresindeki tepelerde geniş çay bitkisi tarlaları ve çay fabrikaları bulunuyor. Bu şehir, verimli toprakları ve nemli iklimi ile İran çayının en hoş kokulusu olan bu bitkinin yetiştirilmesi için iyi koşullara sahip. Yeşil çay yaprakları, her yıl ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında hasat edilir. İstatistiklere göre, Gilan ve Mazenderan eyaletlerinde 55 binden fazla çay üreticisi bulunuyor ve yılda toplam 135 bin ton çay yaprağı üretilmekte ve bu üretimden yaklaşık 30 bin ton kuru çay elde edilmekte.