Şehzade Mahan Bahçesinden kareler

Kirman,İRNA- Şehzade Mahan Bahçesi, Mahan kentine yaklaşık 2 km, Kirman şehri yakınlarında, Tigran dağlarının eteğinde bulunan ve Kaçar döneminin sonuna ait İran'ın tarihi bahçelerinden biridir. Yaklaşık 3.5 hektarlık bu bahçenin doğu ve batı olmak üzere iki bölümü vardır. Bu eser 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir.
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