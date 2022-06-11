11 Haz 2022 23:25
Journalist ID: 2391
News Code: 84784805
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Yaralı av kuşlarının doğaya bırakılması

Hemedan, İRNA- Çevre Haftası dolayısıyla 8 Haziran Çarşamba günü Hemedan'daki Elvend dağı eteklerinde 12 av kuşu, yaraları sağaltıldıktan sonra doğaya bırakıldı. Kameraman: Adil Bahüda

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