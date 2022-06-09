Şehdad Yardangı; Dünyanın en sıcak noktası

Kirman,İRNA- Kirman'ın Şehdad Yardangı , İran'ın eşsiz ve doğal yerlerinden biri olarak biliniyor ve bunun bir örneği Utah, ABD'de bulunmakta. Şehdad Yardanglarının aşkın ve ürkütücü manzarası, her yıl yerli ve yabancı birçok turiste evsahipliği yapıyor.