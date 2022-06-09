9 Haz 2022 21:20
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News Code: 84783188
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Şehdad Yardangı; Dünyanın en sıcak noktası

Kirman,İRNA- Kirman'ın Şehdad Yardangı , İran'ın eşsiz ve doğal yerlerinden biri olarak biliniyor ve bunun bir örneği Utah, ABD'de bulunmakta. Şehdad Yardanglarının aşkın ve ürkütücü manzarası, her yıl yerli ve yabancı birçok turiste evsahipliği yapıyor.

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