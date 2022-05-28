İran’ın kuzeyinde Rudser Gerden Kalesinden kareler

Gilan,İRNA- Rudser Gerden Kalesi 90 metrekare bir arsada yer alan Rudser ilçesinin Rahimabad bölgesinde bulunan üç katlı bir yapı. Kale taş, harç ve ahşaptan yapılmıştır. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi
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