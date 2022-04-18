18 Nis 2022 18:31
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News Code: 84722067
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İran Ermenilerinin Paskalya Bayramı törenleri

Tahran İRNA- İran Ermenileri Kutsal Hafta ve Paskalya Bayramı dolayısıyla Tahran'daki Kutsal Serkis, Aydınlıkçı Gigor ve Kutsal Vartanates Kiliseelerinde ayin düzenledi. Fotoğrafçı: Jenya Ebediyan

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