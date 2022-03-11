12 Mar 2022 00:30
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News Code: 84678026
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Tebriz Bahar Satış Fuarı

Tebriz, İRNA- Tebriz'deki Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde 10 ilden iş adamlarının katıldığı Bahar Satış Fuarı düzenlendi. Fotoğrafçı: Meyrem Yusifi

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