Şuşter'de Ehrami Dokumacılığı

Ahvaz, İRNA- Huzistan ilinde yer alan Şuşter ilçesinde ehrami dokumacılığının yaygın olması nedeniyle bu şehir İran Ehrami Dokumacılığı Kenti olarak tescil edilmiştir. Kameraman: İman Sadıki Hasanvend
İlgili haberler
-
Modası geçmiş dokuma sanatını yeniden canlandıran Sanem Sadıkpur
Tahran,İRNA-Sanem Sadıkpur, Gülistan ilinde kendi işini arka bahçesinde kurabilen başarılı…
-
Ziyaret Köyü'nün cicim dokuma sanatını canlandıran Rahime Teyze
Gürgan, İRNA- Rahime Teyze olarak bilinen 70 yaşındaki Rahime Rahimi, Gülistan ilindeki Ziyaret…
-
Bu yılın ilk yarısında 1.7 milyon metrekare el dokuma halı üretildi
Tahran, İRNA - İran Ulusal Halı Merkezi Başkanı Ferahnaz Rafi, bu yılın ilk yarısında 1.7 milyon…
-
Armardehalkının mesleği: sal dokuma
Senendec,İRNA - "Marhez" keçisi, güzel ve değerli yünü nedeniyle büyük önem taşıyan İran'daki…
-
Kohgiluye ve Buyer Ahmed aşiretlerinin el dokuma ürünleri
Yasuc, İRNA- Kohgiluye ve Buyer Ahmed ilinde yaşayan aşiretler, kilim, cacım, gübbe, börk,…
yorumunuz