8 Mar 2022 01:37
Journalist ID: 2391
News Code: 84675261
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Şuşter'de Ehrami Dokumacılığı

Ahvaz, İRNA- Huzistan ilinde yer alan Şuşter ilçesinde ehrami dokumacılığının yaygın olması nedeniyle bu şehir İran Ehrami Dokumacılığı Kenti olarak tescil edilmiştir. Kameraman: İman Sadıki Hasanvend

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