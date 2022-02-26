27 Şub 2022 00:35
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News Code: 84663498
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Burucerd Antropoloji Müzesi

Burucerd, İRNA- Luristan ilinde yer alan Burucerd Antropoloji Müzesi, 900'den fazla tarihi, sanatsal ve kültürel nesneye ev sahipliği yapıyor. Müzere Tarihi Hacı Ağa Kemal Tebatebayi Evinde kurulmuştur. Kameraman: Alirıza Süleymani

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