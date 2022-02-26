26 Şub 2022 21:14
Journalist ID: 2391
News Code: 84663496
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Korona döneminde hobi

Meşhed, İRNA- Korona döneminde kapalı alanlarda eğlence zorlaşırken aileler, hayvanat bahçesi gibi açık alanlarda boş vakitlerini geçirmeye çalışıyor. Kameraman: Mehdi Kurbani

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