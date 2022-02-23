Dalı kesilmiş gül üreten akıllı sera

Şehrikürd, İRNA- Son yıllarda artan kuraklıklar ve iklim değişikliği nedeniyle çiçek ekimine ilişkin yeni yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Çahar Mahal ve Bahtiyari ilinde çiçek üreten akıllı seralar her geçen gün artmaktadır. Kameraman: Ahmed Riyahi Dehkürdi