İran'dan geçen yıl 6 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı gerçekleşti

Ülkede yılda yaklaşık 123 milyon ton tarımsal ürün üretildiğini ve bu ürünlerin 24 milyon tonunun bahçe ve sera ürünleri olduğuna değinen Burumendi, İran'dan yıllık 530 milyon dolar değerinde 120 bin ton farmasötik ürün ihraç edildiğini ve bu ürünlerin ülkedeki üretim kapasitesini göz önünde bulundurarak bu sektörü güçlendirmek için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Sera bitkilerine de değinen Burumendi, 'Sera mahsullerinin geliştirilmesi çok önemli ve Tarım Bakanlığı'nın önceliklerinden biridir' diye konuştu.

Burumendi, 'ülkede yaklaşık 21 bin hektar sera alanı mevcut ve bu rakamın 2025 yılına kadar 48 bin hektara çıkarılması gerekiyor. İran, stratejik ürünlerin üretim kuşağında yer alıyor ve fıstık, hurma, ceviz ve şifalı bitkiler gibi çeşitli ürünlerin üretimine odaklanmalıyız' diye ekledi.

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