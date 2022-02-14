Zayenderud bir sene sonra yeniden İsfahan’da akacaktır

Tahran, IRNA- İsfahan kentinin ortasından akan ve son yıllarda kuraklıktan dolayı kuruyan Zayenderud nehri, barajlardan bırakılan sularla 12 günden beri İsfahan’dan akmaktaydı Nehir’e bir sene sonra yeniden su akacaktır.
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