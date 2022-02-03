3 Şub 2022 15:33
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News Code: 84637513
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İsfahan Milli Sanatlar Müzesi açılışından görüntüler

İsfahan, IRNA- İsfahan’da Milli Sanatlar Müzesi tarih öncesi dönemden günümüze kadar olan eşya ve eserlerle bugün açıldı.

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