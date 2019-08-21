1. Merend Badem Festivali'nden kareler

Tebriz, IRNA- Doğu Azerbaycan iline bağlı Merend'in Devletova köyünde 20 Ağustos günü 1. Badem Festivali düzenlendi. Festivale Merend Özel Kaymakamı ve Doğu Azerbaycan Vali Yardımcısı ile Doğu Azerbaycan Tarım Cihadı Kurumu Genel Müdürü de katıldı.