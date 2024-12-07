Öğrenci Günü anma töreni, bu sabah, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simai Saraf ve Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Muhammadreza Zafergendi'nin katılımıyla Şerif Teknik Üniversitesi'nde düzenlendi.