Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 160 çiftin evlilik töreni, 7 Kasım 2024 tarihinde, İmam Ali Subay Eğitimi Okulu'nda yapıldı. Törene, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Jandarma Komutanı Tümgeneral Nozer Nemati ve çok sayıda askeri yetkili katıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 160 çiftin evlilik töreni, 7 Kasım 2024 tarihinde, İmam Ali Subay Eğitimi Okulu'nda yapıldı. Törene, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Jandarma Komutanı Tümgeneral Nozer Nemati ve çok sayıda askeri yetkili katıldı.
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