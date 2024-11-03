Hava Savunma Kuvvetleri’nin son şehitlerinin aileleri Devrim Lideri ile görüştü

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri’nin, Siyonist rejimin son alçakça saldırısına karşı koyarken şehit düşen mensuplarının aileleri, Pazar öğle saatlerinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney ile bir araya geldi. Şehit düşen Hamza Cihanded, Muhammed Mehdi Şahruhifar, Mehdi Nakavi ve Sacid Mansuri, ordunun hava savunma kuvvetleri personeliydi. Bu şehitler, İran’ın güvenlik sınırlarını savunmak için 27 Ekim Cumartesi sabahı, Siyonist rejimin saldırılarına karşı koyma operasyonları sırasında şehadet mertebesine ulaştı.