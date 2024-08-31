Kuş gözlemciliği dünyada ve İran'da ekoturizmin en önemli dallarından biridir. Doğa turizminin bu alanı aslında kuşları doğal ortamlarında gözlemlemeyi ve yaban hayatının tadını çıkarmayı amaçlamaktadır. Özel bir kuşu doğal olarak izlemek ve onun özel davranışlarını görmek, yaban hayatı ve doğa tutkunları için oldukça heyecan verici.

Farklı kuşlar farklı habitatlarda yaşadığı için kuş gözlemciliği, bazen ekoturizmin diğer dallarıyla (memeliler, sürüngenler, tırmanma vb.) karıştırılan çeşitli ekosistemlerin ve özel doğal cazibe merkezlerinin buluşmasıyla ilişkilidir. İran'da şu ana kadar 600'e yakın kuş türü tespit edildi.