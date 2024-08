Erbain Yürüyüşü - Tarik El-Ulama Yolu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca Şii ve İmam Hüseyin (a.s) aşığı, Erbain törenlerine katılmak için dünyanın dört bir yanından Kerbela'ya gidiyor.Fırat Nehri'nin hurma bahçelerinden geçen Tarik El-Ulama yolu, Kerbela ziyareti yasaklandığında alimler tarafından seçilmiş ve yaygınlaşmış bir yoldu. Erbain yürüyüşü, İmam Hüseyin'in (a.s) ve Kerbela şehitlerinin kırkıncı gün anısına yapılan büyük bir hac ziyaretidir. Tarik El-Ulama, zorlu ve anlamlı bir yolculuk olarak bilinir ve bu yolculuk sırasında ziyaretçiler, Kerbela'nın kutsal topraklarına doğru ilerlerken manevi bir deneyim yaşarlar. Bu özel yol, tarih boyunca birçok zorluk ve engelle karşılaşmış olmasına rağmen, Şiiler için önemli bir dini ve kültürel sembol olmuştur. Bugün, bu yolu yürüyen milyonlarca insan, İmam Hüseyin'in (a.s) öğretilerini ve mesajını hatırlamak ve yaşatmak için bir araya gelir.