Tahran şehrinin "Muharrem Şehr" isimli ikinci ritüel matem töreni,30 Temmuz Çarşamba akşamı Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) İran'daki temsilcisi "Halid Kadumi" ve şehir yetkililerinin katılımıyla Tahran'ın Azadi Meydanı'nda düzenlendi.
Tahran şehrinin "Muharrem Şehr" isimli ikinci ritüel matem töreni,30 Temmuz Çarşamba akşamı Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) İran'daki temsilcisi "Halid Kadumi" ve şehir yetkililerinin katılımıyla Tahran'ın Azadi Meydanı'nda düzenlendi.
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